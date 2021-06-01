Art.-Nr. 35349 | Kompaktwissen

GmbH-Geschäftsführer: Bestehende Verträge neu verhandeln

Tipps zur Konfliktvermeidung und Lösungsansätze für Vertragsverhandlungen
  • Handlungsbedarf erkennen
  • Lösungsansätze finden und Konflikte vermeiden
  • Vorbereitung und Durchführung von Vertragsverhandlungen

Erscheinungstermin: Juni 2021

Einmalig
9,90 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Die Corona-Pandemie beeinflusst nicht nur Politik und Medizin. Auch die Wirtschaft muss sich mit ihren Auswirkungen und Bekämpfungsmaßnahmen auseinandersetzen. Die Aussetzung bewährter Geschäftsmodelle oder der Verlust wertvoller Handelsbeziehungen sind nur Beispiele dazu. In jedem Fall stehen Umplanungen und Umstrukturierungen an, was vertragliche Bestimmungen voraussetzt.

Mit dem neuen Kompaktwissen „GmbH-Geschäftsführer: Bestehende Verträge neu verhandeln“ unterstützen wir Sie bei der Planung und Durchführung von Vertragsverhandlungen. Wir zeigen, wie Sie Handlungsbedarf erkennen und Lösungsansätze finden. Durch unsere Tipps zur Konfliktvermeidung werden wertvolle Geschäftsbeziehungen nicht unnötig belastet. Bereiten Sie sich vor – mit unserem neuen Kompaktwissen.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 06/2021
Seitenzahl 60
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen GmbH
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Autoren

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Dr. Christopher Lieb LL.M. Eur.

Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Dr. Christopher Lieb berät und vertritt Unternehmen und Freiberufler zu gesellschaftlichen Fragestellungen. Er ist darüber hinaus spezialisiert auf Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Er ist Lehrbeauftragter der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und ständiges Mitglied des gemeinsamen Fachprüfungsausschusses „gewerblicher Rechtsschutz“ der Rechtsanwaltskammern Bamberg und Nürnberg.

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Sarah Op den Camp

Europajuristin (Univ. Würzburg), Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht

Sarah Op den Camp berät und vertritt Start-Up-Unternehmen, Freiberufler, Mittelständler und große Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Industrie und Medien. Zu Ihren weiteren Schwerpunktbereichen zählen der gewerbliche Rechtsschutz sowie das Urheber- und Medienrecht.

Details & Preise

Art.-Nr. 35349 | Kompaktwissen

GmbH-Geschäftsführer: Bestehende Verträge neu verhandeln

Tipps zur Konfliktvermeidung und Lösungsansätze für Vertragsverhandlungen

Erscheinungstermin: Juni 2021

Einmalig
9,90 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12418

Gesellschaftervereinbarungen in der GmbH (E-Book)
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44040

Lieferservice Kompaktwissen GmbH (E-Books)