GmbH-Geschäftsführer: Bestehende Verträge neu verhandeln
- Handlungsbedarf erkennen
- Lösungsansätze finden und Konflikte vermeiden
- Vorbereitung und Durchführung von Vertragsverhandlungen
Erscheinungstermin: Juni 2021
Beschreibung
Die Corona-Pandemie beeinflusst nicht nur Politik und Medizin. Auch die Wirtschaft muss sich mit ihren Auswirkungen und Bekämpfungsmaßnahmen auseinandersetzen. Die Aussetzung bewährter Geschäftsmodelle oder der Verlust wertvoller Handelsbeziehungen sind nur Beispiele dazu. In jedem Fall stehen Umplanungen und Umstrukturierungen an, was vertragliche Bestimmungen voraussetzt.
Mit dem neuen Kompaktwissen „GmbH-Geschäftsführer: Bestehende Verträge neu verhandeln“ unterstützen wir Sie bei der Planung und Durchführung von Vertragsverhandlungen. Wir zeigen, wie Sie Handlungsbedarf erkennen und Lösungsansätze finden. Durch unsere Tipps zur Konfliktvermeidung werden wertvolle Geschäftsbeziehungen nicht unnötig belastet. Bereiten Sie sich vor – mit unserem neuen Kompaktwissen.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Autoren
Dr. Christopher Lieb LL.M. Eur.
Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Dr. Christopher Lieb berät und vertritt Unternehmen und Freiberufler zu gesellschaftlichen Fragestellungen. Er ist darüber hinaus spezialisiert auf Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Er ist Lehrbeauftragter der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und ständiges Mitglied des gemeinsamen Fachprüfungsausschusses „gewerblicher Rechtsschutz“ der Rechtsanwaltskammern Bamberg und Nürnberg.
Sarah Op den Camp
Europajuristin (Univ. Würzburg), Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht
Sarah Op den Camp berät und vertritt Start-Up-Unternehmen, Freiberufler, Mittelständler und große Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Industrie und Medien. Zu Ihren weiteren Schwerpunktbereichen zählen der gewerbliche Rechtsschutz sowie das Urheber- und Medienrecht.
Erscheinungstermin: Juni 2021