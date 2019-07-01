GmbH-Gesellschafter, 2. Auflage (E-Book)
- Rechte und Pflichten
- Ausfall von Finanzierungshilfen
- Haftungsgefahren
Erscheinungstermin: Juli 2019
Beschreibung
Die GmbH-Gesellschafter sind in ihrer Gesamtheit das oberste Willensbildungsorgan der GmbH. Dies bringt Verantwortung und Haftungsrisiken mit sich.
Das Kompaktwissen erläutert praxisnah die Auskunfts- und Einsichtsrechte in Bücher, Ansprüche auf Gewinne und die Pflicht, Nachschüsse zu leisten. Auch auf bestehende Haftungsrisiken wird hingewiesen.
Darüber hinaus behandelt die 2. aktualisierte Auflage Gesellschafterdarlehen, deren Proble-matik besonders im Krisenfall zum Tragen kommt. Der Ausfall von Finanzierungshilfen führt nur noch in besonderen Fällen zu nachträglichen Anschaffungskosten der Beteiligung im Sinn von § 17 EStG. Hier sind bei der Beratung weitere Überlegungen erforderlich, um für den Gesellschafter eine steuerlich optimale Lösung zu finden.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
Details & Preise
GmbH-Gesellschafter, 2. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: Juli 2019