Grundsteuerreform erfolgreich durchführen
- Vorbereitende Tätigkeiten
- Import Mandantendaten
- Musterfall anlegen und Dokumente bereitstellen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir unterstützen Sie bei der Grundsteuerdeklaration unter Einsatz von GrundsteuerDigital. Nach dem Lernvideo wissen Sie, wie Sie die Feststellungserklärung erstellen, komplettieren und die elektronische Übermittlung anstoßen. Sie erhalten zudem einen Überblick über die weiteren Schritte im Gesamtprozess bis zur Bescheidablage in DATEV DMS.
Themen
GrundsteuerDigital
Vorbereitende Tätigkeiten
Import Mandantendaten
Musterfall anlegen
Dokumente bereitstellen
Schnittstellen mit DATEV-Programmen
Import der Mandantenstammdaten aus MyDATEV Mandantenübersicht
Optimaler Prozess im Zusammenspiel mit Dokumenten, Rechnungsschreibung sowie Bescheidmanagement
Hilfestellungen für das Programm
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Fachliche Voraussetzungen
Grundlagenwissen zur Grundsteuerreform; Basisdaten online sollte bereits eingerichtet sein.
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Cornelia Radke
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.