Grundsteuerreform erfolgreich durchführen

Umsetzung der Grundsteuerreform in GrundsteuerDigital im Zusammenspiel mit den DATEV-Programmen
  • Vorbereitende Tätigkeiten
  • Import Mandantendaten
  • Musterfall anlegen und Dokumente bereitstellen
Einmalig
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 11/2022
Nutzungsdauer 24 Monate
Wir unterstützen Sie bei der Grundsteuerdeklaration unter Einsatz von GrundsteuerDigital. Nach dem Lernvideo wissen Sie, wie Sie die Feststellungserklärung erstellen, komplettieren und die elektronische Übermittlung anstoßen. Sie erhalten zudem einen Überblick über die weiteren Schritte im Gesamtprozess bis zur Bescheidablage in DATEV DMS.

Themen

  • GrundsteuerDigital

    • Vorbereitende Tätigkeiten

    • Import Mandantendaten

    • Musterfall anlegen

    • Dokumente bereitstellen

  • Schnittstellen mit DATEV-Programmen

    • Import der Mandantenstammdaten aus MyDATEV Mandantenübersicht

    • Optimaler Prozess im Zusammenspiel mit Dokumenten, Rechnungsschreibung sowie Bescheidmanagement

  • Hilfestellungen für das Programm

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

Fachliche Voraussetzungen
Grundlagenwissen zur Grundsteuerreform; Basisdaten online sollte bereits eingerichtet sein.

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Cornelia Radke

Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

