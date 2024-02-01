Art.-Nr. 31108 | Mandanten-Info

Erscheinungstermin: Februar 2024

Ein Unternehmer, der bei Dienstreisen übernachtet, kann den Vorsteuerabzug aus den Hotelrechnungen nur geltend machen, wenn er eine ordnungsgemäße Rechnung hat. Bei Hotelrechnungen besteht die Besonderheit, dass die kurzfristige Vermietung von Wohn- und Schlafräumen einschließlich üblicher Nebenleistungen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegt.

Andere Leistungen, wie Frühstück, Nutzung von Kommunikationsnetzen etc. werden jedoch mit dem Regelsteuersatz von 19 % besteuert. Wichtig ist, dass Leistungen mit unterschiedlichen Steuersätzen auf der Rechnung getrennt voneinander ausgewiesen werden.

Die Mandanten-Info-Karte unterstützt Ihren Mandanten bei der Überprüfung der Rechnung, um den Vorsteuerabzug sicherstellen zu können und enthält zur besseren Veranschaulichung eine Beispielrechnung.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 02/2024
Seitenzahl 8
Format Leporello 10 cm x 6,5 cm
