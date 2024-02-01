Hotelrechnungen

Andere Leistungen, wie Frühstück, Nutzung von Kommunikationsnetzen etc. werden jedoch mit dem Regelsteuersatz von 19 % besteuert. Wichtig ist, dass Leistungen mit unterschiedlichen Steuersätzen auf der Rechnung getrennt voneinander ausgewiesen werden.

Die Mandanten-Info-Karte unterstützt Ihren Mandanten bei der Überprüfung der Rechnung, um den Vorsteuerabzug sicherstellen zu können und enthält zur besseren Veranschaulichung eine Beispielrechnung.