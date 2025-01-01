Inhouse-Seminar online: Abschlussprüfung

Ein Inhouse-Seminar online gewährleistet, dass die Durchführung dieses Seminars exakt Ihren Bedürfnissen Rechnung trägt. In entspannter Workshop-Atmosphäre können unsere Referierenden gezielt auf dem Wissensstand Ihrer Mitarbeiter aufbauen.

Fragen aus dem Kanzleialltag und individueller Erfahrungsaustausch führen so bereits im Verlauf der Schulung zu konkreten Lösungen. Ein weiterer Vorteil für Sie: Reisezeiten und Reisekosten entfallen für die Teilnehmenden.

Planen Sie die Schwerpunkte der Schulung auf der Grundlage der vorgegebenen Inhalte in Abstimmung mit dem Referierenden. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Inhalte auf Ihre Kanzlei zugeschnitten sind.

Bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen Sie damit den Lernerfolg.

Legen Sie Ihren Termin fest, so fügt sich die Weiterbildung perfekt in die Abläufe Ihrer Kanzlei und das benötigte Wissen ist zum richtigen Zeitpunkt verfügbar.

Bei Interesse an dieser Leistung helfen Ihnen Ihre Kundenverantwortliche bzw. Ihr Kundenverantwortlicher oder Ihre DATEV-Niederlassung gerne weiter.