Inhouse-Seminar online: Abschlussprüfung

Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Ein Inhouse-Seminar online gewährleistet, dass die Durchführung dieses Seminars exakt Ihren Bedürfnissen Rechnung trägt. In entspannter Workshop-Atmosphäre können unsere Referierenden gezielt auf dem Wissensstand Ihrer Mitarbeiter aufbauen.
Fragen aus dem Kanzleialltag und individueller Erfahrungsaustausch führen so bereits im Verlauf der Schulung zu konkreten Lösungen. Ein weiterer Vorteil für Sie: Reisezeiten und Reisekosten entfallen für die Teilnehmenden.
Planen Sie die Schwerpunkte der Schulung auf der Grundlage der vorgegebenen Inhalte in Abstimmung mit dem Referierenden. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Inhalte auf Ihre Kanzlei zugeschnitten sind.
Bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen Sie damit den Lernerfolg.
Legen Sie Ihren Termin fest, so fügt sich die Weiterbildung perfekt in die Abläufe Ihrer Kanzlei und das benötigte Wissen ist zum richtigen Zeitpunkt verfügbar.
Inhalte
Die relevanten und gewünschten Schwerpunkte der Schulung aus dem Themenbereich „Abschlussprüfung“ wählen Sie selbst in Absprache mit dem DATEV-Referierenden aus unserem Seminarangebot aus.
Mögliche Schulungsthemen
Dokumentation und Prüfungsdurchführung in Abschlussprüfung comfort mit dem DATEV Arbeitspapiere Referenzmodell ISA [DE] / KMU
Berichtschreibung nach IDW PS 450 n.F. oder IDW S7 in Abschlussprüfung
Digitale Datenanalyse bei der Abschlussprüfung (z. B. Datenimport, JET-Analyse, Ad-Hoc-Prüfungshandlungen, usw.)
Arbeiten mit DATEV DMS/Dokumentablage bei der Abschlussprüfung
Lösungen zur internen Qualitätssicherung in der Prüferpraxis (Qualitätsmanagementhandbuch, Berichtskritik, interne Nachschau)
Weitere Themen individuell nach Ihren Anforderungen
Unterstützungsvarianten
Das Inhouse-Seminar kann in den Räumen Ihrer Kanzlei oder an weiteren, geeigneten Örtlichkeiten, z. B. Hotel, stattfinden.
Dabei haben Sie folgende Unterstützungsvarianten zur Durchführung des Inhouse-Seminars:
Nutzung des kanzleieigenen IT-Serverumfelds und der kanzleieigenen Technik oder der mobilen Schulungstechnik von DATEV
Nutzung der virtuellen Seminarumgebung von DATEV
Zusätzlich können Sie auf Wunsch für maximal 15 Teilnehmer die mobile Schulungstechnik von DATEV nutzen. Eine ausreichend schnelle Internetverbindung wird vorausgesetzt.
Details
Teilnehmerkreis
Wirtschaftsprüfer, Prüfungsleiter und Prüfungsassistenten
Wichtiger Hinweis
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 20 begrenzt. Bitte beachten Sie: Sofern weitere Teilnehmer teilnehmen sollen, kann ein weiteres Inhouse-Seminar hinzugebucht werden.
Findet das Inhouse-Seminar mit mobiler Schulungstechnik statt, dann ist die Teilnehmerzahl auf max. 15 Teilnehmer begrenzt.