Art.-Nr. 45106 | Software

ISWL Rechnungswesen-Konverter Schema für Simba

  • Schnelle Datenübernahme der Finanzbuchhaltung aus einem Fremdsystem
  • Zeitersparnis und fehlerfreie Datenübernahme
Monatlich
ab 10,00 €
Inhalte

Beschreibung

ISWL Rechnungswesen-Konverter Schema für das Fremdsystem SIMBA in Verbindung mit dem DATEV Rechnungswesen-Konverter ermöglicht eine weitgehende automatisierte Datenübernahme von Finanz- und Anlagenbuchhaltung auf die bestehende DATEV-Buchungslogik. Dabei liefert das Schema die Datenzuordnung/Verarbeitungslogik.

Leistungen

Mit den Schemata für das Fremdsystem SIMBA kann die Finanzbuchführung inklusive verknüpfte Belege (wenn eine eindeutige Belegverknüpfung mit exportiert wird) auf Basis von Einzelbuchungssätzen übernommen werden.

Eine Übernahme der Personenkontenstammdaten ist ebenfalls möglich.

Die Anlagenbuchführung kann aktuell nur mit Neusortierung der historischen Inventarnummern übernommen werden. Eine Bereichsübernahme ist nicht möglich, sondern nur Einheitsanlagevermögen.

Darüber hinaus erfolgt ein automatisierter Abgleich der Summen- und Saldenliste pro übernommenen Mandanten bzw. Wirtschaftsjahr. Abweichungen/Unstimmigkeiten werden angezeigt und befähigen eine effiziente Nacharbeit in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen.

Preise

Zusatzprodukte

