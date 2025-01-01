Abwicklung der Körperschaft- und Gewerbesteuererklärung für Kapitalgesellschaften einschließlich mehrstufiger Organgesellschaften.

DATEV Körperschaftsteuer comfort liefert Ihnen sichere und nachvollziehbare Berechnungsergebnisse auch bei Organschaften mit bis zu 999 Organgesellschaften. Die Daten der Organgesellschaften übergeben Sie mit Hilfe des Programms problemlos an den Organträger. Sie erstellen damit auch Kapitalertragsteueranmeldungen und Steuerbescheinigungen.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Cloud-Anwendung EÜR Steuern zu nutzen.