Körperschaftsteuer comfort
- Körperschaftsteuererklärung inklusive der Gewerbesteuer für Kapitalgesellschaften komfortabel erstellen
- Relevante Daten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übernehmen
- Mehrstufige Organgesellschaften problemlos abwickeln
Inhalte
Beschreibung
Abwicklung der Körperschaft- und Gewerbesteuererklärung für Kapitalgesellschaften einschließlich mehrstufiger Organgesellschaften.
DATEV Körperschaftsteuer comfort liefert Ihnen sichere und nachvollziehbare Berechnungsergebnisse auch bei Organschaften mit bis zu 999 Organgesellschaften. Die Daten der Organgesellschaften übergeben Sie mit Hilfe des Programms problemlos an den Organträger. Sie erstellen damit auch Kapitalertragsteueranmeldungen und Steuerbescheinigungen.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Cloud-Anwendung EÜR Steuern zu nutzen.
Leistungen
- Unterstützung beim Vorbereiten und Erfassen der Erklärung
- Einfache Fälle erfassen Sie schnell über eine Kurzerfassung.
- Zahlreiche Plausibilitätsprüfungen mit Hinweisen verlinken für eine eventuelle Berichtigung direkt an die entsprechende Erfassungsstelle.
- Datenprotokolle geben Ihnen eine schnelle Übersicht über unveränderte Vorjahreswerte oder über aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übernommene Bilanzdaten.
- Arbeitserleichterungen bei der Steuerberechnung
- Recherchieren Sie im DATEV Hilfe-Center direkt aus der Formularzeile nach rechtlichen Hintergründen und aktuellen Urteilen.
- Die Berechnung der Liquidation, Umwandlung, Zinsschranke und Herabsetzung des Nennkapitals sowie die Abwicklung der Gewerbesteuererklärung erfolgen automatisch.
- Vergleichen Sie steuerliche Auswirkungen unterschiedlicher Tantiemeberechnungen oder von Verlustrücktragsalternativen.
- Unterstützung bei der Mandantenberatung
- Die wichtigsten Berechnungslisten stehen Ihnen auch in englischer Sprache zur Verfügung.
- Detaillierte Berechnungs- bzw. Beratungslisten sind fertig aufbereitet für das Mandantengespräch (z. B. Entwicklung des Eigenkapitals, Ausschüttungsalternativen).
- Beschleunigung der Abschlusstätigkeiten durch Anbindung an die DATEV-Cloud
- Lassen Sie die zur elektronischen Datenübermittlung (ELSTER) bereitgestellte Steuererklärung mittels MyDATEV Kanzlei vom Mandanten elektronisch freigeben.
- Die elektronische Übermittlung der Kapitalertragsteueranmeldung sowie der Körperschaft- und Gewerbesteuererklärung erfolgt sicher mit automatischer Authentifizierung des Einreichers.
- Den elektronischen Einspruch gegen einen Steuerbescheid (KSt-Bescheid und KSt-Vorauszahlungsbescheid) können Sie direkt aus KSt durchführen.
- Optional sichern Sie Ihre Datenbestände.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Produktvergleich
|Funktion
|Körperschaftsteuer comfort
|Körperschaftsteuer classic
|
Überblick Körperschaftsteuer
|
Nutzung der Cloud-Anwendung EÜR Steuern
|✓
|✓
|
Elektronisches Wissen Steuerdeklaration
|✓
|✓
|
Abwicklung von mehrstufigen bis zu 999 Organgesellschaften und Bereitstellung der Daten für den Organträger
|✓
|✗
|
Abwicklung der Körperschaft- und Gewerbesteuererklärung für Kapitalgesellschafen einschließlich der Feststellungserklärung und den dazugehörenden Anlagen sowie der Kapitalertragsteuer-Anmeldung und Steuerbescheinigung
|✓
|✓
|
Im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten
|✓
|✗
|
Im DATEV Basis-Angebot enthalten
|Als Zusatzmodul erhältlich
|✓