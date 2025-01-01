Lernvideopaket: Aktuelles Steuerrecht 2026
- Immer auf dem neuesten Stand durch quartalsweise Wissensaktualisierung
- Hoher Praxisbezug durch ein erfahrenes Referententeam aus dem Berufsstand
- Verknüpfung mit LEXInform Datenbank für Fachinformationen
Kurzinfo
Stand und Verfügbarkeit der Lernvideos
Bei diesem Lernvideopaket sind die Verfügbarkeiten der einzelnen Lernvideos unterschiedlich:
Verfügbarkeit Lernvideo 1. Quartal 2026: KW 12/2026
Verfügbarkeit Lernvideo 2. Quartal 2026: KW 25/2026
Verfügbarkeit Lernvideo 3. Quartal 2026: KW 38/2026
Verfügbarkeit Lernvideo 4. Quartal 2026: KW 51/2026
Inhalte
Beschreibung
In unserem Lernvideopaket erhalten Sie über das Jahr verteilt vier Lernvideos zur aktuellen Steuerrechtsprechung. Sie erhalten die neuesten Entwicklungen im Steuerrecht quartalsweise von unserem Kompetenzteam aufbereitet. Im Fokus stehen vor allem Gesetzesänderungen, aktuelle Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen. Mit unserem neuen Paket verpassen Sie garantiert keine neuen Entwicklungen. Die Seminarreihe deckt Ihren grundlegenden Fortbildungsbedarf in allen Bereichen des Steuerrechts ab.
Paketbestandteile
Dieses Paket besteht aus folgenden Ausgaben:
-
Aktuelles Steuerrecht 1. Quartal (Art.-Nr. 78771)
-
Aktuelles Steuerrecht 2. Quartal (Art.-Nr. 78772)
-
Aktuelles Steuerrecht 3. Quartal (Art.-Nr. 78773)
-
Aktuelles Steuerrecht 4. Quartal (Art.-Nr. 78774)
Themen
Bitte beachten Sie: Die detaillierten Inhalte werden aufgrund der Aktualität kurzfristig bekannt gegeben. Diese finden Sie kurz vor Seminartermin auf den einzelnen Seiten der Ausgaben je Quartal.
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Sibylle Wirth
Diplom-Kauffrau, Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin
Frau Wirth ist als Geschäftsführerin der Wirth und Führer GmbH Steuerberatungsgesellschaft sowie in eigener Kanzlei als Wirtschaftsprüferin tätig. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung für kleine und mittlere Unternehmen sowie die Ausbildung der Mitarbeiter. Vor Beginn der Selbständigkeit war sie in einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei in Nürnberg tätig.
Wolfgang Eggert
Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.