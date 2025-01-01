Lieferservice Kompaktwissen Baugewerbe
Beschreibung
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es allein im Bauhauptgewerbe mehr als 70.000 Betriebe. Hierzu zählen Unternehmen, die vielfältige Leistungen wie beispielsweise Bau von Gebäuden, Tiefbau bzw. Abbrucharbeiten erbringen. Die besondere Herausforderung dieser Branche ist die Komplexität der Rechtsgebiete und nicht zuletzt die sich stetig ändernden Themenschwerpunkte.
Der Lieferservice Baugewerbe deckt die Besonderheiten und Sonderthemen neben dem Tagesgeschäft ab, indem es Spezialfragen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes aufgreift und kompakt behandelt.
Praktiker wie Baulohnabrechner, Fachbuchautoren, Dozenten, externe Berater und Coaches bearbeiten hier aktuelle Themenbereiche, so etwa aus der Baulohnabrechnung, Bilanzierung und Umsatzsteuer in der Bauwirtschaft, sowie im Zusammenhang mit Bautarifverträgen oder Haftungsfragen.
Betroffene Steuerberater, Unternehmen der Baubranche, Baulohnabrechner und Bauträger sind durch den Lieferservice stets auf dem aktuellen Wissensstand.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
