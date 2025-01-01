Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
- Automatischer Bezug ohne Verpflichtung
- 14-tägiges Rückgaberecht
- Spiralbindung 17 x 24 cm
Erscheinungsweise: ca. 16 Ausgaben pro Jahr
Beschreibung
Dieser Lieferservice greift aktuelle und beratungsrelevante Themen aus den Bereichen Steuerrecht, Rechnungswesen und Betriebswirtschaft auf.
Insbesondere über Neuerungen aus der Gesetzgebung halten wir Sie damit auf dem Laufenden. Dabei garantieren zahlreiche Praxistipps, Beratungsempfehlungen und Beispiele einen hohen Praxisbezug. Die Autoren sind erfahrene Praktiker aus Beratung, Finanzverwaltung oder Hochschule.
Nächste Auslieferungen im Lieferservice:
Kurzinfo
Leistungen
Vorteile
Sie erhalten künftig jede neue Ausgabe automatisch.
Sie verpassen kein aktuelles Thema.
Sie können jeden Titel innerhalb von 14 Tagen zurücksenden.
Bereitstellung
Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Lieferservices die erste Lieferung mit dem Erscheinen einer neuen Ausgabe erfolgt.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Details & Preise
