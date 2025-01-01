Die Ausgaben des Lieferservices "Kompaktwissen Lohn und Personal für Unternehmen" informieren praxisnah und anschaulich zu den Themen Lohnsteuer, Sozialversicherung und Arbeitsrecht.

"Kurz und bündig" werden die Themen auf rund 70 Seiten konzentriert dargestellt, sodass Ihre Mandanten sich schnell und gezielt informieren und einarbeiten können. Mit den zahlreichen Beispielen und Praxistipps sind sie für alle Fragen bestens gewappnet.