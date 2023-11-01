Mittelbare Beteiligung an einer GmbH (E-Book)
- Zivil- und steuerrechtliche Grundsätze der Beteiligungsformen
- Vor- und Nachteile der Beteiligungsformen
- Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten in der Praxis
Erscheinungstermin: November 2023
Beschreibung
Viele, die Ihr Geld ertragsbringend anlegen wollen, haben gute Gründe in einer GmbH nicht (mehr) in der vordersten Reihe zu stehen. Mindestens ebenso viele haben genauso gute Gründe Geld nicht (mehr) auf einem Konto zu horten oder in Fonds zu investieren, sondern sich selbst direkt an einem – jungen oder expansionswilligen – Unternehmen finanziell zu beteiligen. Deshalb gewinnen in der Praxis mittelbare Unternehmensbeteiligungen an GmbHs wie etwa stille Gesellschaften oder Unterbeteiligungen in den verschiedensten Ausprägungen zunehmend an Bedeutung.
Neben den rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten gilt es aber auch die steuerlichen Besonderheiten der jeweiligen mittelbaren Beteiligung zu kennen. So ist – von der Zuordnung zu einer Einkunftsart abgesehen – auch wichtig zu wissen, dass bei allen Arten der Unterbeteiligung die Grundsätze der steuerlichen Liebhaberei greifen.
Lesen Sie im Kompaktwissen alles Wesentliche zu den rechtlichen Grundsätzen sowie den Vor- und Nachteilen mittelbarer Beteiligungen an einer GmbH. Das Kompaktwissen zeigt außerdem verschiedene Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten in der Praxis auf.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
Mittelbare Beteiligung an einer GmbH (E-Book)
Erscheinungstermin: November 2023