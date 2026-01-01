Mutterschutz und Elternzeit (E-Book)
- Neuerungen zu Mutterschutz und Elternzeit ab 2025
- Praxisnahe Beispiele und Tipps für den Unternehmensalltag
- Lohnabrechnung im Fokus - mit Erläuterungen zu Mutterschaftsgeld und Umlageverfahren
Erscheinungstermin: vsl. Juli 2026
Beschreibung
Mutterschaft und Elternzeit stellen Unternehmen vor erhebliche rechtliche, organisatorische und abrechnungsrelevante Herausforderungen. Arbeitgeber müssen komplexe Vorgaben einhalten, umfangreiche Meldepflichten erfüllen und zahlreiche Besonderheiten in der Lohn- und Gehaltsabrechnung berücksichtigen. Dieses Fachbuch unterstützt Sie dabei, den administrativen Aufwand rechtssicher und effizient zu bewältigen.
Es gibt Ihnen einen praxisnahen Überblick über die aktuellen Regelungen zu Mutterschutz, Mutterschaftsgeld und Elternzeit – einschließlich der neuen gesetzlichen Vorgaben, die seit dem 01.06.2025 gelten. Sie erfahren, welche Pflichten während der Schwangerschaft, in den Mutterschutzfristen und in der Elternzeit bestehen, wie Beschäftigungsverbote korrekt umzusetzen sind und welche Regelungen auch für Auszubildende und geringfügig Beschäftigte gelten.
Ein Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen auf die Lohnabrechnung, insbesondere auf der korrekten Berechnung des steuer- und beitragsfreien Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld und der Erstattung im Umlageverfahren. Ergänzend werden die aktuellen Informations- und Meldepflichten erläutert, inklusive der seit 01.05.2025 geltenden Vereinfachungen durch die neue Textform.
Abgerundet wird das Fachbuch durch einen Überblick über geplante politische Entwicklungen wie die Teilzeitaufstockungsprämie ab 2026, sowie durch zahlreiche Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen für eine sichere Umsetzung in die Praxis.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Autor
Axel-Friedrich Foerster
Betriebswirt (VWA)
Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.
Mutterschutz und Elternzeit (E-Book)
Erscheinungstermin: vsl. Juli 2026