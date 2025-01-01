Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Rechtslage, Fristen und Übergangszeitraum
- Inhalte eines Berichts
- Chancen durch Berichterstattung
Erscheinungstermin: vsl. Mitte 2026 (abhängig von der Gesetzgebung)
Beschreibung
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ein Prozess, in dem Unternehmen Informationen über ihre Auswirkungen auf verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit offenlegen. Dies kann Aspekte wie Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Environment), kurz ESG umfassen. Die Idee besteht darin, dass Entscheidungen von Unternehmen, Kunden und Gesellschaft durch eine erhöhte Transparenz im Sinne einer ökologischeren und sozialeren Welt getroffen werden.
Durch die EU-Richtlinie CSRD wurden Unternehmen erweiterte Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auferlegt. Großunternehmen sind bereits jetzt verpflichtet im Rahmen des Lageberichts einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen.
Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten, welche Unternehmen von der Berichtspflicht betroffen sind und welche Informationen der Bericht enthalten sollte.
Auch wenn ein Unternehmen aufgrund der Größe oder Rechtsform nicht berichtspflichtig sein sollte, ist es ratsam, Rechtslage und gesetzliche Mindestanforderungen zu kennen, da Investoren, Banken, Kunden und Geschäftspartner mehr Transparenz von Unternehmen über die Auswirkung der Geschäftstätigkeit auf Gesellschaft und Umwelt fordern werden.
Autor
Dr. Johannes Riepolt
Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater
Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.
