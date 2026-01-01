Nationales und internationales Umsatzsteuerrecht (E-Book)
- Umsatzsteuerregelungen innerhalb der EU
- Umsatzsteuer bei Drittlandsgeschäften
Erscheinungstermin: vsl. März 2026
Beschreibung
Das internationale Umsatzsteuerrecht zählt zu den anspruchsvollsten Bereichen des Steuerrechts – geprägt von komplexen Normen, ständigen Rechtsänderungen und hohen Anforderungen an die betriebliche Umsetzung. Dieses Kompaktwissen bietet einen tiefgehenden und praxisnahen Zugang zu den zentralen Herausforderungen des grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehrs.
Anschaulich und zugleich fachlich präzise erläutern die Autoren die Grundmechanismen des deutschen und europäischen Umsatzsteuerrechts. Sie beleuchten innergemeinschaftliche Liefer- und Erwerbsvorgänge, Reihengeschäfte, Konsignationslager, Reverse-Charge-Konstellationen sowie Besonderheiten bei Drittlandsumsätzen und der umsatzsteuerlichen Organschaft.
Zahlreiche Beispiele, Fallvarianten und Hinweise zu Dokumentations- und Nachweispflichten zeigen, welche Fehlerquellen es gibt und wie sich diese vermeiden lassen. Dabei stehen nicht nur die gesetzlichen Grundlagen, sondern insbesondere die Fallstricke im Mittelpunkt, die in der täglichen Beratungspraxis regelmäßig zu Fehlern, Nachbelastungen oder Haftungsrisiken führen können.
Mit diesem Kompaktwissen erhalten Sie eine systematische und praxisorientierte Darstellung der wesentlichen Herausforderungen im deutschen und internationalen Umsatzsteuerrecht.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Autoren
Prof. Dr. Thomas Schiller
Prof. Dr. Thomas Schiller ist Inhaber des Lehrstuhls für Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden. Dort leitet er den Studiengang Betriebswirtschaft sowie den Master of Taxation. Neben seiner akademischen Tätigkeit ist er als Steuerberater in der Praxis aktiv und fungiert als Seniorpartner in einer Steuerkanzlei. Seine Schwerpunkte liegen insbesondere in der steuerlichen Beratung von Immobilienunternehmen sowie in der Begleitung von Unternehmensnachfolgen. Durch seine Kombination aus wissenschaftlicher Expertise und praxisnaher Erfahrung zählt er zu den gefragten Experten im Bereich Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung.
Thomas Lolacher
Thomas Lolacher ist seit dem Jahr 2013 im Steuerrecht tätig, wobei seine berufliche Qualifikation auf der Ausbildung zum Steuerfachangestellten, der anschließenden Weiterbildung zum Steuerfachwirt sowie der erfolgreich abgelegten Steuerberaterprüfung basiert. Als Steuerberater und Partner einer Steuerkanzlei verantwortet er die laufende steuerliche Betreuung von Unternehmen verschiedenster Branchen. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählen, neben der Erstellung von Jahresabschlüssen, die strukturierte Begleitung von Unternehmensnachfolgen, die Gestaltung und Umsetzung von Umstrukturierungen sowie die Beratung bei komplexen steuerlichen Sondersachverhalten. Neben seiner berufspraktischen Tätigkeit engagiert sich Thomas Lolacher in der akademischen Lehre. Als Lehrbeauftragter an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden vermittelt er Studierenden praxisorientierte und zugleich wissenschaftlich fundierte Inhalte des Steuerrechts.
Nico Meier
Nico Meier hat nach bestandenem Abitur ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Abschluss Bachelor of Science erfolgreich abgeschlossen. Wenige Jahre nach Abschluss seiner akademischen Ausbildung schloss er das Berufsexamen der Steuerberater als einer der Jahrgangsbesten der Steuerberaterkammer München ab und wurde Anfang 2025 zum Berufsträger bestellt. Er ist als Lehrbeauftragter an der OTH Amberg-Weiden tätig und bringt seine fachliche Expertise zudem als Steuerberater und Partner in einer Steuerkanzlei in die Praxis ein**.** Seine Schwerpunkte liegen insbesondere in der steuerlichen Beratung von Immobilienunternehmen, in umsatzsteuerlichen Sondersachverhalten sowie in der strategischen Begleitung von Unternehmensnachfolgen und Umstrukturierungen. Dabei verbindet er wissenschaftliche fundierte Lehre mit anspruchsvoller Beratungspraxis.
Details & Preise
Nationales und internationales Umsatzsteuerrecht (E-Book)
Erscheinungstermin: vsl. März 2026