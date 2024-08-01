In diesem Lernvideo widmen wir uns den neuesten Änderungen und Verbesserungen in den Abschreibungsmethoden, die für die Vermietung und Verpachtung von Wohnraum relevant sind. Im Mittelpunkt stehen die Einführung der neuen degressiven Abschreibung gemäß § 7 Abs. 5a EStG, die erweiterten Möglichkeiten der Sonderabschreibung nach § 7b EStG sowie die Erhöhung der linearen Abschreibung gemäß § 7 Abs. 4 EStG.

Neben einer detaillierten Erläuterung dieser Regelungen zeigen wir Ihnen, wie diese effektiv kombiniert werden können. Zudem erfahren Sie, in welchem Umfang erhöhte negative Einkünfte zur Bedienung von Finanzierungsdarlehen eingesetzt werden können.

Bitte beachten Sie, dass dieses Seminar auf die Vermittlung von Fachwissen ausgerichtet ist und keine Programmschulung beinhaltet.

