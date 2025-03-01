Neues bei der Umsatzsteuer 2024/2025

Auch im Jahr 2024 hat der Gesetzgeber das Umsatzsteuerrecht mehrfach geändert, vor allem durch das Jahressteuergesetz 2024. Wesentliche Änderungen umfassen die Verkürzung von Aufbewahrungspflichten und die Erhöhung der Grenzen bei der Übermittlung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen, die Neuregelung bei der Umsatzbesteuerung von Kleinunternehmern, Erweiterung des ermäßigten Steuersatzes für Kunstgegenstände und Sammlungsstücke sowie Wegfall der Umsatzsteuerlagerregelung ab 2026 und die Neuregelung des Vorsteuerabzugs bei der Ist-Versteuerung ab 2028.

Mit rund 30 BMF-Schreiben hat die Verwaltung zu den gesetzlichen Neuregelungen der letzten Jahre Stellung genommen und darüber hinaus die Rechtsprechung von EuGH und BFH umgesetzt.