Neues bei der Umsatzsteuer 2024/2025
- Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2024
- Verkürzung der Aufbewahrungspflichten
- Neuregelung der Umsatzbesteuerung von Kleinunternehmern
Erscheinungstermin: März 2025
Beschreibung
Auch im Jahr 2024 hat der Gesetzgeber das Umsatzsteuerrecht mehrfach geändert, vor allem durch das Jahressteuergesetz 2024. Wesentliche Änderungen umfassen die Verkürzung von Aufbewahrungspflichten und die Erhöhung der Grenzen bei der Übermittlung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen, die Neuregelung bei der Umsatzbesteuerung von Kleinunternehmern, Erweiterung des ermäßigten Steuersatzes für Kunstgegenstände und Sammlungsstücke sowie Wegfall der Umsatzsteuerlagerregelung ab 2026 und die Neuregelung des Vorsteuerabzugs bei der Ist-Versteuerung ab 2028.
Mit rund 30 BMF-Schreiben hat die Verwaltung zu den gesetzlichen Neuregelungen der letzten Jahre Stellung genommen und darüber hinaus die Rechtsprechung von EuGH und BFH umgesetzt.
Zu nennen sind vor allem das Einführungsschreiben zur verpflichtenden Ausstellung von E-Rechnungen, zur Behandlung von Online-Dienstleistungsangeboten, zum Vorsteuerabzug bei unternehmerisch tätigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts.
Das Kompaktwissen zur Umsatzsteuer 2024/2025 zeigt die im Jahr 2024 erfolgten Änderungen des Gesetzgebers und die wichtigsten Anwendungsregelungen der Verwaltung im Detail.
Sie als Steuerberater erhalten dadurch einen umfassenden Überblick über die neue Rechtslage. Die wesentlichen Sachverhalte, die für die betriebliche und beratende Praxis von Bedeutung sind, werden abgedeckt. Dies erleichtert die rechtlich korrekte Anwendung der neuen Rechtslage auf vorkommende Sachverhalte erheblich.
Autor
Michael Langer
Diplom-Finanzwirt Bundesfinanzministerium
Michael Langer, geb. 1954, ist Diplom-Finanzwirt. Er ist seit 1980 in der Steuerabteilung des Bundesministeriums der Finanzen (Bereich: Umsatzsteuerharmonisierung in der EU) tätig und seit 1999 Referent in einem der für nationales Umsatzsteuerrecht zuständigen Referate. Seine Schwerpunkte hier sind Ausfuhrlieferungen, innergemeinschaftlicher Waren- und Dienstleistungsverkehr, Leistungsort und das Besteuerungsverfahren. Er ist Autor bzw. Koautor zahlreicher Bücher und Aufsätze zum Umsatzsteuerrecht, z. B. „Umsatzsteuer im Binnenmarkt“, „Die ‚neue‘ 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatzsteuern“. Zudem ist Michael Langer Mitherausgeber und Autor des Umsatzsteuer-Kommentars Reiß/ Kraeusel/ Langer, der Umsatzsteuer-Handausgabe sowie Autor zur Umsatzsteuer bei weiteren Kommentaren.
Neues bei der Umsatzsteuer 2024/2025
