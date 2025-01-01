Online-Handel in der Praxis - Systemlandschaft und Datenströme (Modul 2)
- Schnittstellen-Möglichkeiten des DATEV Rechnungswesens
- Sinnvolle Varianten zur Anbindung von Vorsystemen im Online-Handel
- Importieren und verbinden der Datenströme von Rechnungs- und Zahldaten
In diesem Seminar lernen Sie für den Online-Handel Lösungsansätze kennen, um die Buchführung zu optimieren und sicher abzubilden. Zudem erhalten Sie einen Überblick über relevante DATEV-Schnittstellen und Grundsätze der DATEV-Marktplatzlösungen.
In Modul 2 werden Lösungen aufgezeigt, wie die Daten verarbeitet werden können und worauf zu achten ist. Dafür haben Sie im Vorfeld die Systemlandschaft dokumentiert und analysiert ( siehe Modul 1) . In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie für die jeweilige individuelle Situation eine optimale Lösung für die Datenverarbeitung finden und den Erfassungsaufwand in der Buchführung minimieren. Diese Ansätze sind sowohl in einer Auftragsbuchführung in der Steuerkanzlei, aber auch bei selbstbuchenden Unternehmen anwendbar. Nach dem Seminar können Sie abwägen, welche der dargestellten Varianten für Ihren Fall die sinnvollste Option darstellt.
Überblick zu relevanten Schnittstellen im DATEV Rechnungswesen
Erste Lösungsansätze für die Umsetzung
Wie können die unterschiedlichen Daten importiert werden?
Wie erhalten Sie ggf. weitere Unterstützung?
Grundsätzliche Integration von DATEV Marktplatz-Lösungen
- Steuerkanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Christoph Schmidt
Mitarbeiter der DATEV eG
Martina Ludwig
Organisationsberaterin bei DATEV
Beratung für mittelständische Unternehmen (KMU) und Großkunden im Bereich Finanzbuchführung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Digitalisierung mit Unternehmen online; Konzeptionsberatung; Geschäftsprozessanalyse
