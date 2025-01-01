In diesem Seminar lernen Sie für den Online-Handel Lösungsansätze kennen, um die Buchführung zu optimieren und sicher abzubilden. Zudem erhalten Sie einen Überblick über relevante DATEV-Schnittstellen und Grundsätze der DATEV-Marktplatzlösungen.

In Modul 2 werden Lösungen aufgezeigt, wie die Daten verarbeitet werden können und worauf zu achten ist. Dafür haben Sie im Vorfeld die Systemlandschaft dokumentiert und analysiert ( siehe Modul 1) . In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie für die jeweilige individuelle Situation eine optimale Lösung für die Datenverarbeitung finden und den Erfassungsaufwand in der Buchführung minimieren. Diese Ansätze sind sowohl in einer Auftragsbuchführung in der Steuerkanzlei, aber auch bei selbstbuchenden Unternehmen anwendbar. Nach dem Seminar können Sie abwägen, welche der dargestellten Varianten für Ihren Fall die sinnvollste Option darstellt.