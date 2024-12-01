Planung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen (E-Book)
- Änderungen durch das MoPeG
- Rechtsformübergreifende Darstellung
- Checklisten
Erscheinungstermin: Dezember 2024
Beschreibung
Das MoPeG mit seinen erheblichen Änderungen bei Gesellschafterversammlungen für Personenhandelsgesellschaften gibt Anlass, sich rechtsformübergreifend einmal den unterschiedlichen Anforderungen an Planung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen für GbRs, Partnerschaftsgesellschaften, Personenhandelsgesellschaften und der GmbH zu widmen.
Dabei sollen aber auch die Gemeinsamkeiten und insbesondere die potenziellen Gemeinsamkeiten für die Behandlungen von Personenhandelsgesellschaften und GmbHs beleuchtet werden, nachdem der Gesetzgeber sich eine Ausstrahlung der MoPeG-Regelungen auf die GmbH vorstellt.
Anhand von Checklisten und praktischen Erläuterungen sollen Planung und Durchführung in der Vorbereitung für Steuerberaterinnen und Steuerberater erleichtert werden.
Autorin
Ina Jähne
Frau Ina Jähne Partnerin der Kanzlei Jähne Günther Rechtsanwälte PartGmbB in Hannover und seit vielen Jahren als Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht und Fachanwältin für Arbeitsrecht tätig. Sie ist zudem schwerpunktmäßig im Berufsrecht tätig. Frau Jähne ist Mitglied in der Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer. Sie ist Autorin verschiedener Beiträge zum Arbeits-, Gesellschafts- und Berufsrecht und in diesen Bereichen bundesweit als Dozentin [tätig.Au](https://xn--ttig-loa.Au)ßerdem ist sie Lehrbeauftragte der Fresenius Fachhochschule im Handels- und Gesellschaftsrecht.
