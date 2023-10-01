Potenziale von DATEV LODAS erkennen und effizient nutzen
- Effektive Programmeinstellungen zum Thema Lohnabrechnung
- Tipps zur mandantenspezifischen Bearbeitung
- Vom DATEV Arbeitsplatz bis hin zu LODAS Auswertungen
Die DATEV-Lösungen bieten Ihnen viele Möglichkeiten, Ihren Lohnprozess effizient zu gestalten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie in DATEV LODAS sowie in weiteren DATEV-Anwendungen die Einstellungen für den Lohn optimieren. Nach Abschluss dieses Lernvideos sind Sie in der Lage, zahlreiche Lösungen eigenständig zu nutzen und sie entsprechend den Anforderungen Ihrer Lohnabrechnungen anzupassen.
Anpassungen im DATEV Arbeitsplatz
Einstellungen in DATEV LODAS ohne Mandantenbezug
Programmtipps
Arbeiten mit LODAS Auswertungen
Weiterführende Programme (Mandantenübergreifende Mitarbeitersuche, LOVOR)
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzlei und Unternehmen
- Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzlei und Unternehmen
Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Julia Fischer
Mitarbeiterin der DATEV eG
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.