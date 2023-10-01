Art.-Nr. 78766 | Lernvideo (Vortrag)

Potenziale von DATEV LODAS erkennen und effizient nutzen

Optimieren Sie Ihren Lohnprozess
  • Effektive Programmeinstellungen zum Thema Lohnabrechnung
  • Tipps zur mandantenspezifischen Bearbeitung
  • Vom DATEV Arbeitsplatz bis hin zu LODAS Auswertungen
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 10/2023
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Die DATEV-Lösungen bieten Ihnen viele Möglichkeiten, Ihren Lohnprozess effizient zu gestalten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie in DATEV LODAS sowie in weiteren DATEV-Anwendungen die Einstellungen für den Lohn optimieren. Nach Abschluss dieses Lernvideos sind Sie in der Lage, zahlreiche Lösungen eigenständig zu nutzen und sie entsprechend den Anforderungen Ihrer Lohnabrechnungen anzupassen.

Themen

  • Anpassungen im DATEV Arbeitsplatz

  • Einstellungen in DATEV LODAS ohne Mandantenbezug

  • Programmtipps

  • Arbeiten mit LODAS Auswertungen

  • Weiterführende Programme (Mandantenübergreifende Mitarbeitersuche, LOVOR)

Details

Teilnehmerkreis

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzlei und Unternehmen
  • Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzlei und Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Julia Fischer

Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78766 | Lernvideo (Vortrag)

Potenziale von DATEV LODAS erkennen und effizient nutzen

Optimieren Sie Ihren Lohnprozess
Einmalig
102,00 €
Jetzt bestellen