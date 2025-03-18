Rechnungen schreiben - schnell, einfach, wirksam, 5. Auflage
- Einführung von E- Rechnungen in kleineren Betrieben
- Umsatzsteuer korrekt ausweisen Anzahlungen, Skonti und Rabatte richtig handhaben
Erscheinungstermin: vsl. Mai 2026
Beschreibung
Die Ware ist bei der zufriedenen Kundschaft eingetroffen, all Ihre Leistungen sind erbracht. Nur eines fehlt noch: die Bezahlung. Denn vor der Einnahme steht Ihre korrekte Rechnungsstellung.
Die Umstellung auf elektronische Rechnungen erfordert(e) eine Veränderung eingeführter Abläufe. Der aktualisierte Praxisratgeber dient Ihnen als umfassendes Nachschlagewerk zum Thema E-Rechnungen und berücksichtigt auch die Vorgaben der Finanzverwaltung aus dem ergänzten BMF-Schreiben vom 15.10.2025. Checklisten nennen alle Punkte, die bei der Einführung der E-Rechnung im Unternehmen beachtet werden müssen. Erstellen Sie Ihre neuen, individuellen E-Rechnungen mithilfe dieses Praxisratgebers.
Sie werden zudem auf alle Besonderheiten hingewiesen, die Sie bei einer Rechnungsstellung ins Ausland oder bei einer Teilrechnung wegen Mängelbeanstandung beachten müssen.
Die 5. Auflage widmet sich auch der Sonderregelung für Kleinunternehmer (BMF-Schreiben vom 18.03.2025) und dem Vorsteuerabzug aus einem Leistungsbezug vor dem Übergang des Unternehmers zur Regelbesteuerung bzw. Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG (BMF-Schreiben vom 10.11.2025).
Bei Detailfragen, auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen, unterstützt Sie Ihre Steuerberatungskanzlei.
Autorin
Ulrike Fuldner
Rechtsanwältin im Ruhestand
Ulrike Fuldner war langjährig Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei in Aschaffenburg und ist Autorin zahlreicher Fachpublikationen.
