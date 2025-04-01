Schuldenmanagement, 2. Auflage (E-Book)
- Vermögensbetreuungspflicht von GmbH-Geschäftsführern
- Haftungsrisiken des GmbH-Geschäftsführers bei Kreditnahme und -vergabe
- Bürgschaften und Patronatserklärungen
Erscheinungstermin: April 2025
Eine GmbH als juristische Person ist selbstständige Trägerin von Rechten und Pflichten. Sie kann rechtlich wirksam Verträge auch mit ihren Gesellschaftern schließen und tut dies auch mit schönster Regelmäßigkeit, angefangen vom Dienstvertrag mit dem Gesellschafter-Geschäftsführer über Mietverträge oder Kreditverträge in beide Richtungen, einmal als Gesellschaftskredit (= die GmbH gibt dem Gesellschafter Kredit) oder als Gesellschafterdarlehen (= der Gesellschafter gibt der GmbH Kredit).
Leider wird häufig die Problematik solcher Verträge auf ihre steuerliche Wirkung reduziert – also auf die Problematik des Fremdvergleichs und der verdeckten Gewinnausschüttung. Das greift zu kurz, denn daneben sind wichtige Rechtsgebiete im Schuldenmanagement der GmbH zu beachten.
Zum einen das GmbH-Gesetz selbst: Die unerlaubte Rückzahlung von Stammkapital stellt hier ein wesentliches Problem dar. Zum anderen die Insolvenzordnung mit der Problematik der Überschuldung und Unterbilanz.
Hinzu kommt, dass sich GmbH-Gesellschafter und -Geschäftsführer oft nicht darüber im Klaren sind, dass solche Vereinbarungen auch dann bestehen bleiben und seitens der GmbH und des Gesellschafters erfüllt werden müssen, wenn sie steuerlich nicht anerkannt werden. Eigene „Reparaturversuche“ sind hier häufig kontraproduktiv, und zwar sowohl in rechtlicher als auch in steuerlicher Hinsicht.
Das Kompaktwissen gibt einen Überblick zu Pflichten des GmbH-Geschäftsführers, Eigenkapital und Gewinnverwendung der GmbH sowie zu Schulden und Forderungen der GmbH.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
