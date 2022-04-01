Art.-Nr. 35772 | Kompaktwissen

Sonder- und Ergänzungsbilanzen vor dem Hintergrund der E-Bilanz, 3. Auflage

Rechtliche Darstellung und Umsetzung in den DATEV-Programmen
  • Rechtliche Darstellung
  • Umfang und Inhalt der zu übermittelnden E-Bilanz-Bestandteile
  • Umsetzung in den DATEV-Programmen

Erscheinungstermin: April 2022

Einmalig
9,90 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Die Besteuerung von Personengesellschaften erfolgt im Rahmen des Transparenzprinzips nach der zweistufigen Gewinnermittlung. Die vollständige E-Bilanz einer Personengesellschaft umfasst seit dem Wirtschaftsjahr 2015 auch Ergänzungs- und Sonderbilanzen als eigenständige Datensätze, die an die Finanzverwaltung zu übermitteln sind.

Das Kompaktwissen informiert Sie über Inhalte und Besonderheiten von Ergänzungs- und Sonderbilanzen und geht auf deren Entstehung, Fortführung und Auflösung ein. Dabei werden aktuelle Aspekte aus Rechtsprechung, Finanzverwaltung und Bilanzierungspraxis basierend auf der Taxonomie 6.5 aufgegriffen und die Abbildung besonderer Konstellationen (z. B. GmbH & Co. KG, Atypisch stille Gesellschaft) erläutert. Daneben werden die DATEV-Lösungen zur Abbildung von Ergänzungs- und Sonderbilanzen sowie deren Übermittlung an die Finanzverwaltung dargestellt.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 04/2022
Seitenzahl 65
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Autor

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Dr. Johannes Riepolt

Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater

Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.

Details & Preise

Art.-Nr. 35772 | Kompaktwissen

Sonder- und Ergänzungsbilanzen vor dem Hintergrund der E-Bilanz, 3. Auflage

Rechtliche Darstellung und Umsetzung in den DATEV-Programmen

Erscheinungstermin: April 2022

Einmalig
9,90 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44030

Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis (E-Books)
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12862

Personengesellschaften und MoPeG (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12804

Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12605

Spiegelbildmethode (E-Book)