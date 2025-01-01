Steuerhandbuch für das Lohnbüro 2026 Hüthig Jehle Rehm

Für die Praxis konzipiert, sind die einzelnen Vorschriften der Durchführungsverordnung und der Richtlinien jeweils dem Gesetzestext unmittelbar zugeordnet. Ergänzende Verwaltungsanweisungen zu lohnsteuerlichen Einzelfragen sowie weitere für den Lohnsteuerabzug wichtige Vorschriften runden die Darstellung ab.

Diese umfassende Rechtssammlung erscheint jährlich Anfang Januar und wird auch von den Lohnsteuer-Außenprüfern bei ihrer Arbeit verwendet.