Steuerhandbuch für das Lohnbüro 2026 Hüthig Jehle Rehm
- Höchstrichterliche Rechtsprechung
- BMF-Schreiben und Rechtsquellen
- Ländererlasse und OFD-Verfügungen
Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026
Beschreibung
Der Arbeitgeber hat bei der Durchführung des Lohnsteuerabzugs eine Fülle gesetzlicher Vorschriften zu beachten. In diesem Handbuch findet er alle relevanten Regelungen aus dem Einkommensteuergesetz, der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung und den Lohnsteuer-Richtlinien.
Für die Praxis konzipiert, sind die einzelnen Vorschriften der Durchführungsverordnung und der Richtlinien jeweils dem Gesetzestext unmittelbar zugeordnet. Ergänzende Verwaltungsanweisungen zu lohnsteuerlichen Einzelfragen sowie weitere für den Lohnsteuerabzug wichtige Vorschriften runden die Darstellung ab.
Diese umfassende Rechtssammlung erscheint jährlich Anfang Januar und wird auch von den Lohnsteuer-Außenprüfern bei ihrer Arbeit verwendet.
Kurzinfo
Autorin
Marie Camille Meer
Steueramtsfrau im Lohnsteuerreferat des Ministeriums der Finanzen Nordrhein-Westfalen, Diplom-Finanzwirtin (FH), Master of Laws (LL.M.)
Details & Preise
