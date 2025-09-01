Art.-Nr. 31120 | Mandanten-Info

Steuerkalender 2026

Wichtige Steuer- und Sozialversicherungstermine für unterwegs
  • Handliche 8-seitige Infokarte im Leporelloformat
  • Nur 0,75 Euro pro Stück (Standard)
  • Individualisierung möglich

Beschreibung

Mit der Mandanten-Info-Karte im praktischen Leporelloformat hat Ihr Mandant die wichtigsten Steuer- und Sozialversicherungstermine 2026 inklusive der Ferientermine für Deutschland stets griffbereit. Enthalten sind die Termine für ESt, LSt, USt, USt-SVZ, KiSt, GewSt, GrSt, Meldung und Zahlung der SV-Beiträge und zur Abgabe der zusammenfassenden Meldung

Die farbige 8-seitige Leporello-Karte ist aus hochwertigem, festem Papier und bietet genug Platz für alle wichtigen Informationen sowie Ihre individuellen Daten. Durch Aufdruck Ihres Logos machen Sie die Karte zu einer auffälligen Visitenkarte Ihrer Kanzlei.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 09/2025
Seitenzahl 8
Format Leporello 10 cm x 6,5 cm
Kostenlose Leseprobe

Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei

DATEV MyMarketing

Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Karten mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.

Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.

Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Karten beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 50 Stück.

