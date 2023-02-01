Steuerneutrale Übertragung von Wirtschaftsgütern

Die Übertragung von Wirtschaftsgütern führt grundsätzlich zu einer steuerlichen Belastung, es sei denn, die Übertragung erfolgt z. B. gemäß den Vorschriften § 6 Abs. 3 EStG, § 6 Abs. 5 EStG und § 24 UmwStG.

Erfasst hiervon sind die vorweggenommene Erbfolge, die entgeltliche und unentgeltliche Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter sowie die Übertragung funktionaler Einheiten wie Betriebe, Teilbetriebe und Mitunternehmeranteile.