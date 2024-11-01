Übergabe einer Landarztpraxis (E-Book)
- Bedarf an Nachfolgern in ländlichen Gebieten erfolgreich meistern
- Chancen und Risiken einer Übernahme
- Rechtzeitige Planung und Durchführung der Praxisübergabe
Erscheinungstermin: November 2024
Beschreibung
Die Zahl der ambulant tätigen Ärzte über 60 Jahren ist in den letzten zehn Jahren gestiegen, was zu einem Mangel an Nachfolgern führt, insbesondere in ländlichen Gebieten. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter den Fachkräftemangel, ungünstige Arbeitszeiten, begrenzte Honorare und die Schwierigkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren. Das „Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz“ zielt darauf ab, diese Probleme anzugehen und die hausärztliche Versorgung zu stärken.
Die Übernahme einer bestehenden Praxis bietet Ärzten erhebliche Vorteile, da sie nicht die Risiken einer Neugründung auf sich nehmen müssen. Allerdings erfüllen nicht alle älteren Praxen moderne Standards, was zu Investitionsbedarf führen kann.
Die Übernahme einer Praxis als Vertragsarzt erfordert Kenntnisse über den Planungsbereich, in dem die Praxis angesiedelt ist. Es gibt offene und gesperrte Planungsbereiche, die jeweils unterschiedliche Anforderungen an die Praxisübernahme stellen.
Eine rechtzeitige Planung und Durchführung der Praxisübergabe und ein realistischer Zeitplan sind von entscheidender Bedeutung für den Arzt, seine Patienten, den Nachfolger und dessen Familie.
Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten über die Herausforderungen bei der Übergabe einer Landarztpraxis.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
