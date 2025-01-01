Umsatzsteuer Update 2026

Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.