Umstrukturierung zur GmbH (E-Book)
- Einzel-/Gesamtrechtsnachfolge
- Anwachsungsmodell
Erscheinungstermin: Dezember 2021
Beschreibung
Die Umstrukturierung von einem Einzelunternehmen bzw. einer Personengesellschaft in eine GmbH kommt in der Praxis häufig vor. Vielen sind jedoch die zivil- und steuerrechtlichen Stolpersteine nicht bewusst.
Dieses Kompaktwissen erläutert Ihnen die Umstrukturierung in eine GmbH sowohl im Wege der Einzel- und Gesamtrechtsnachfolge als auch im Wege des modifizierten Anwachsungsmodells mit Praxisbeispielen. Steuerrechtlich werden die einschlägigen Normen sowie die möglichen Konsequenzen dargestellt.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Dr. Helmut Volb
Rechtsanwalt, Steuerberater
Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.
Details & Preise
Umstrukturierung zur GmbH (E-Book)
Erscheinungstermin: Dezember 2021