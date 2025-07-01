Umwandlung einer OHG in eine GmbH, 2. Auflage

In der Praxis besteht oftmals das Bedürfnis, eine OHG als Rechtsform mit unbeschränkter Haftung in eine GmbH umzuwandeln und damit eine Haftungsbeschränkung für alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter herbeizuführen. Auch steuerlich ist die temporär günstige Besteuerung thesaurierter Gewinne bei der GmbH von besonderem Interesse, während gleichzeitig angemessene Vergütungen für Leistungen der Gesellschafter gegenüber der GmbH vereinbart werden können. Als Alternative zur Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG kann mit der Umwandlung in eine GmbH schließlich das Ziel erreicht werden, die 95-prozentige Steuerbefreiung für die Veräußerung von Anteilen an anderen Kapitalgesellschaften zu erhalten. Ebenso wird die 95-prozentige Steuerbefreiung für bezogene Dividenden gewährt, was allerdings eine 10-prozentige Mindest-Beteiligung zu Beginn des Kalenderjahres voraussetzt.

Das Kompaktwissen gibt zunächst einen kurzen Überblick über die zivilrechtlichen Möglichkeiten der Umwandlung einer OHG in eine GmbH durch Verschmelzung oder Formwechsel nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes oder durch Einsatz des erweiterten Anwachsungsmodells.