Die Gesellschaftsform der GmbH erfreut sich in Deutschland weiterhin großer Beliebtheit. Aktuell existieren mehr als 1,15 Millionen GmbHs. Demzufolge nimmt auch die Zahl der Unternehmenskäufe und -verkäufe hierzulande ständig zu.

Obwohl der Unternehmenskaufvertrag mittlerweile ein gängiger Vorgang in der Unternehmerwelt ist, liegt rechtlich betrachtet einer der komplexesten Verträge überhaupt darin. Paradoxerweise ist dieser in Deutschland aber kaum gesetzlich geregelt.