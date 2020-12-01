Unternehmertestamente richtig gestalten, 4. Auflage (E-Book)
- Sicherung der Unternehmensfortführung
- Optimierung der steuerlichen Belastung
- Minimierung von Liquiditätsrisiken
Erscheinungstermin: Dezember 2020
Primärer Zweck des Unternehmertestaments ist meist die Fortbestandssicherung des Unternehmens durch die Auswahl des richtigen Nachfolgers.
Auch der Schutz vor zu hoher Finanzbelastung im Erbfall, die Konfliktvermeidung zwischen Erben und die Absicherung der Altersversorgung des überlebenden Ehegatten sind häufig wichtige Kriterien bei der Gestaltung der Unternehmensnachfolge, die daher rechtzeitig vorbereitet werden sollte.
Dazu gehören auch die für das Unternehmen optimale Abfassung des Testaments und insbesondere in Familienunternehmen dessen Akzeptanz im Familienkreis. Wichtig: Auch wenn die Unternehmensnachfolge bereits geregelt wurde, so können sich sowohl die Lebensumstände der Erben als auch rechtliche Rahmenbedingungen ändern.
Bereits abgefasste Testamente müssen daher kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden.
Das Kompaktwissen gibt einen Überblick über die aktuelle Rechtslage, die Problemstellungen und deren Lösung. Die Neuauflage berücksichtigt insbesondere die Erbschaftsteuerreform 2016 und die Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019.
Udo Eversloh
Rechtsanwalt i.R./Fachpublizist
Udo Eversloh ist Rechtsanwalt i.R. und Fachpublizist in Köln. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind das Steuer- und das Gesellschaftsrecht sowie das Recht der betrieblichen Altersversorgung. Er hat als Fachautor zahlreiche Beiträge insbesondere zu diesen Gebieten sowie zum Berufsrecht und zur betrieblichen Altersversorgung veröffentlicht.
