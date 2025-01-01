Wir zeigen Ihnen, wie Sie in DATEV LODAS diejenigen wichtigen Neuerungen und gesetzlichen Änderungen umsetzen, die erst kurz vor dem Jahresende vom Gesetzgeber eindeutig geregelt oder verabschiedet werden. Dieses Seminar bieten wir Ihnen aufbauend zum Seminar „Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS“ an.

Vertiefen und festigen Sie Ihr Wissen zur Lohnbuchführung für mehr Sicherheit bei der praktischen Umsetzung der Neuerungen und Änderungen nach dem Lohn-Jahreswechselseminar und erhalten Sie einen aktuellen Überblick zu den relevanten gesetzlichen Änderungen sowie den entsprechenden Neuerungen des Jahreswechsel-Releases anhand der aktuellen Programmversion.

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.