Veräußerung einer Immobilie im Umsatzsteuerrecht

Die umsatzsteuerrechtliche Einordnung und vorteilhafte Gestaltung von Immobilienprojekten
  • Umsatzsteuerrechtliche Einordnung von Immobilienprojekten
  • Geschäftsveräußerung im Ganzen
Erscheinungstermin: Februar 2021

In der Beratungspraxis ist es wichtig, den Mandanten bereits im Vorfeld einer geplanten Immobilientransaktion zu unterstützen und vorteilhafte Gestaltungsentscheidungen zu treffen.

Diese Ausgabe erläutert unter anderem die folgenden Themen:

  • Umsatzsteuerrechtliche Einordnung von Immobilienveräußerung und -erwerb
  • Umsatzsteuerfreie Veräußerung und Erwerb
  • Option zur Umsatzsteuerpflicht

  • 16 % oder 19 % - Die temporäre Steuersatzsenkung
  • Geschäftsveräußerung im Ganzen
  • Bemessungsgrundlage beim umsatzsteuerpflichtigen Erwerb
  • Umsatzsteuerrechtlicher Begriff der Immobilie

Das Kompaktwissen unterstützt Sie dabei, Einzelfragen schnell und sicher zu beurteilen. Checklisten erleichtern Ihnen, Entscheidungen und richtige Rechtsfolge zu finden. Vielfältige Verweise auf den Umsatzsteuer-Anwendungserlass, Rechtsprechung sowie Kommentare belegen und stützen Ihre Entscheidungen.

Erscheinungstermin 02/2021
Seitenzahl 94
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Hans-Hinrich von Cölln

Rechtsanwalt, Steuerberater

Hans-Hinrich von Cölln, Rechtsanwalt, Steuerberater, ist Director in der Service Line Indirect Tax bei der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Berlin. Er betreut nationale und internationale Mandate auf dem Gebiet des Umsatzsteuerrechts. Hans-Hinrich von Cölln ist zudem Lehrbeauftragter für Umsatzsteuer und Verfahrensrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin und für Sanierungssteuerrecht an der Universität Potsdam.

