Steuerberatungskanzleien hatten in den letzten Jahren mit steigenden Personal- und Sachkosten zu kämpfen. Die Gebühren nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV), die zuletzt am 01.07.2020 erhöht wurden, berücksichtigen diese Kostensteigerungen überwiegend nicht. Um auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige und angemessene Steuerberatung anbieten zu können, ist eine Anpassung der Gebühren an die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse erforderlich.

Mit der 5. Änderungsverordnung der Steuerberatervergütungsverordnung werden die Wertgebühren um sechs Prozent und die Betragsrahmengebühren für die Lohnbuchführung um neun Prozent angehoben. Darüber hinaus werden die Zeitgebühren künftig sachgerechter gestaltet und ebenfalls um 9 % angehoben.

Zusätzlich werden die Tage- und Abwesenheitsgelder für Geschäftsreisen an das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) angeglichen und einheitliche Regelungen für Vergütungsvereinbarungen geschaffen. Die Aufhebung bestehender Beschränkungen bei Pauschalvergütungen und die Einführung neuer Gebührentatbestände sowie verschiedene Verbesserungen und Klarstellungen sorgen für mehr Rechtsklarheit und Rechtssicherheit.

Die Anhebung der Rechtsanwaltsvergütung ist angesichts der allgemeinen Kostensteigerung für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten notwendig. Damit die Anwaltschaft auch in Zukunft ihren wichtigen Beitrag zur Sicherung des Zugangs der Bürgerinnen und Bürger zum Recht leisten kann, müssen die gesetzlichen Rechtsanwaltsgebühren den geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst werden.

Um diese Anpassung der gesetzlichen Rechtsanwaltsgebühren zu erreichen, wird eine Kombination aus strukturellen Verbesserungen des anwaltlichen Vergütungsrechts und einer linearen Erhöhung der Gebühren des RVG vorgesehen. Dadurch steigen die Betragsrahmen- und Festgebühren um 9 % und die Wertgebühren um 6 %.