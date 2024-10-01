Verpflichtung zur elektronischen StB-Gebührenrechnung

Die Digitalisierung der Steuerberaterpraxis ist bereits in einem hohen Maße erfolgt, insbesondere was den inhaltlichen Bereich des Tätigkeitsgebietes der Steuerberaterin bzw. des Steuerberaters betrifft.

Auch alle unternehmensinternen Prozesse der Steuerberaterpraxis sind in den letzten Jahrzehnten in einem Gesamtkonzept Schritt für Schritt zunehmend digitalisiert worden. Das gesamte Mandatsverhältnis kann digital abgewickelt werden, insbesondere alle Prozesse um die StB-Gebührenrechnung - von der Erfassung der Leistung über das eigentliche Schreiben der Honorarforderung bis hin zur digitalen Übermittlung. Natürlich gehören hierzu auch die sich anschließenden Prozesse von der Ablage über die Verbuchung bis zum Zahlungseinzug und einem eventuellen Mahnverfahren.

Der Gesetzgeber hat im Wachstumschancengesetz durch eine Änderung des Umsatzsteuergesetzes nunmehr die Verpflichtung zur elektronischen Rechnung (E-Rechnung) im unternehmerischen Bereich mit Wirkung ab 1.1.2025 eingeführt, wobei es für die Übermittlung umsatzgrößenabhängige Übergangsregelungen der Anwendung gibt.

Steuerberater sind Unternehmer und somit grundsätzlich von den neuen gesetzlichen Verpflichtungen betroffen.