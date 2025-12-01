Art.-Nr. 77696 | Online-Seminar (Workshop)

Wortgewandt: Grundlagen der Kommunikation für Azubis

Mit klarer Kommunikation entspannter durch den Ausbildungsalltag 
  • Botschaften ohne Missverständnisse auf den Punkt bringen
  • Körpersprache, Tonfall und Professionalität
  • Souveräne Kommunikation in stressigen oder schwierigen Situationen

Hinweis: Für dieses Seminar werden Kamera und Mikrofon benötigt!

Einmalig
284,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag
Stand 12/2025

Inhalte

Beschreibung

Dieses Seminar vermittelt ein klares Verständnis dafür, wie gute Kommunikation den Kanzleialltag erleichtert und Mandantenkontakt professioneller macht. Die Teilnehmenden lernen, wie neurowissenschaftliche Erkenntnisse Gespräche bereichern, wie unterschiedliche Kommunikationsstile wirken und wie eine gute Vorbereitung zu mehr Sicherheit führt. Wir trainieren strukturierte Gesprächsführung und souveränen Umgang mit herausfordernden Situationen – praxisnah, leicht verständlich und direkt anwendbar. 

Das Seminar richtet sich vorrangig an Auszubildende. Dual Studierende, Berufs -oder Quereinsteiger sind auch herzlich willkommen.

Themen

  • Einführung in die Kommunikation 

    • Grundlagen gelungener Kommunikation 
    • Bedeutung von Klarheit, Tonfall und Körpersprache 
    • Unterscheidung verbaler und nonverbaler Kommunikation  
    • Der erste und der letzte Eindruck (inkl. psychologischer Wahrnehmungsfilter) 
    • Kommunikationsstile und -typen

  • Effektive Gesprächsführung  

    • Wirkung von Sprache auf Stimmung und Verständnis 
    • Zielgerichtete Gesprächsvorbereitung 
    • Fragetechniken und aktives Zuhören  
    • Feedback geben und nehmen  
    • Lösungsorientiertes Handeln in schwierigen Gesprächen

  • Praktische Übungen

Details

Teilnehmerkreis:

  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Do, 19.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 05.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 02.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 08.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 19.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Preise

