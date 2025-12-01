Dieses Seminar vermittelt ein klares Verständnis dafür, wie gute Kommunikation den Kanzleialltag erleichtert und Mandantenkontakt professioneller macht. Die Teilnehmenden lernen, wie neurowissenschaftliche Erkenntnisse Gespräche bereichern, wie unterschiedliche Kommunikationsstile wirken und wie eine gute Vorbereitung zu mehr Sicherheit führt. Wir trainieren strukturierte Gesprächsführung und souveränen Umgang mit herausfordernden Situationen – praxisnah, leicht verständlich und direkt anwendbar.

Das Seminar richtet sich vorrangig an Auszubildende. Dual Studierende, Berufs -oder Quereinsteiger sind auch herzlich willkommen.