Wortgewandt: Grundlagen der Kommunikation für Azubis
- Botschaften ohne Missverständnisse auf den Punkt bringen
- Körpersprache, Tonfall und Professionalität
- Souveräne Kommunikation in stressigen oder schwierigen Situationen
Hinweis: Für dieses Seminar werden Kamera und Mikrofon benötigt!
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Dieses Seminar vermittelt ein klares Verständnis dafür, wie gute Kommunikation den Kanzleialltag erleichtert und Mandantenkontakt professioneller macht. Die Teilnehmenden lernen, wie neurowissenschaftliche Erkenntnisse Gespräche bereichern, wie unterschiedliche Kommunikationsstile wirken und wie eine gute Vorbereitung zu mehr Sicherheit führt. Wir trainieren strukturierte Gesprächsführung und souveränen Umgang mit herausfordernden Situationen – praxisnah, leicht verständlich und direkt anwendbar.
Das Seminar richtet sich vorrangig an Auszubildende. Dual Studierende, Berufs -oder Quereinsteiger sind auch herzlich willkommen.
Themen
-
Einführung in die Kommunikation
- Grundlagen gelungener Kommunikation
- Bedeutung von Klarheit, Tonfall und Körpersprache
- Unterscheidung verbaler und nonverbaler Kommunikation
- Der erste und der letzte Eindruck (inkl. psychologischer Wahrnehmungsfilter)
- Kommunikationsstile und -typen
-
Effektive Gesprächsführung
- Wirkung von Sprache auf Stimmung und Verständnis
- Zielgerichtete Gesprächsvorbereitung
- Fragetechniken und aktives Zuhören
- Feedback geben und nehmen
- Lösungsorientiertes Handeln in schwierigen Gesprächen
-
Praktische Übungen
Details
Teilnehmerkreis:
- Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Preise
Wortgewandt: Grundlagen der Kommunikation für Azubis
Hinweis: Für dieses Seminar werden Kamera und Mikrofon benötigt!