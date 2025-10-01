Sie lernen konkret am Beispiel des Unternehmens Muster GmbH die praktische Abwicklung von Zahlungen anhand der Buchungen in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm.

Im Übungsbestand sind erforderliche Grundeinstellungen bereits vorhanden, sodass direkt mit der Arbeit in der Programmfunktion “Zahlungsvorschlag” begonnen werden kann.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.