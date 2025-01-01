Die fino taxtech GmbH, Hersteller der Lösung GrundsteuerDigital, bietet Vorerfassungsbögen zum Download an. In Excel-Tabellen können Ihre Mandanten Informationen erfassen, die für die Deklaration der Grundsteuerwerte benötigt werden. Die ausgefüllten Dokumente können anschließend in GrundsteuerDigital importiert werden.

Für Mandanten, die mit Mandantenportal oder Excel-Vorerfassungsbögen nicht zurechtkommen, bieten sich Erfassungsbögen auf Papier an. Nachfolgend finden Sie Muster-Erfassungsbögen, die Sie bei Bedarf individuell anpassen, mit eigenen Anschreiben kombinieren und ausdrucken oder per Mail versenden können. Der Umfang ist im Vergleich zu den offiziellen Vordrucken bewusst eingeschränkt. In bestimmten Fällen (z.B. steuerermäßigende oder -befreiende Sachverhalte) wird eine detaillierte Klärung erforderlich sein. Wir gehen davon aus, dass diese Bögen überwiegend manuell ausgefüllt werden, daher ist ein Import nach GrundsteuerDigital nicht vorgesehen.