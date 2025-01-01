DATEV E-Rechnungsplattform
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Hinweis: Unternehmen benötigen zur Authentifizierung ein DATEV-Konto. DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin können nicht verwendet werden.
jetzt starten
- Die DATEV E-Rechnungsplattform ist der Einstieg in das Angebot von DATEV rund um den Versand und Empfang von elektronischen Rechnungen.
- Die Registrierung auf der E-Rechnungsplattform ist kostenfrei.
- Die Möglichkeiten der E-Rechnungsplattform können Sie durch kostenpflichtige Leistungen, wie DATEV E-Rechnungsschreibung und DATEV E-Rechnungspostfach, erweitern.
- Um das Angebot abzurunden, empfehlen wir die Anbindung an DATEV Unternehmen online mit DATEV Belege online. Dadurch werden durchgängige digitale und GoBD-konforme Prozesse bis in die Buchführung ermöglicht.
Weitere Informationen finden Sie hier: DATEV E-Rechnungsplattform