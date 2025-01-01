DATEV Einverständniserklärungen
Hier gelangen Sie direkt in den abgesicherten Bereich von DATEV Einverständniserklärungen. Nutzen Sie zur Authentifizierung Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
jetzt starten
Funktionsumfang
In den DATEV Einverständniserklärungen werden Ihre produktübergreifenden Einwilligungen gegenüber DATEV gespeichert. In der vorliegenden Version können Sie Einwilligungen zu folgenden Sachverhalten geben:
- Einwilligungen zur werblichen Ansprache auf Ebene Kanzlei/Unternehmen sowie Person.
- Einwilligungen zur Teilnahme an Produktverbesserungen (Marktforschung/Kundeneinbezug durch DATEV oder Dritte) auf Ebene Kanzlei/Unternehmen sowie Person.
Ausblick: Wir planen für zukünftige Versionen noch weitere Einwilligungen in DATEV Einverständniserklärungen zu integrieren (z. B. Einwilligungen zu AGBs).