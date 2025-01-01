In den DATEV Einverständniserklärungen werden Ihre produktübergreifenden Einwilligungen gegenüber DATEV gespeichert. In der vorliegenden Version können Sie Einwilligungen zu folgenden Sachverhalten geben:

Einwilligungen zur werblichen Ansprache auf Ebene Kanzlei/Unternehmen sowie Person.

Einwilligungen zur Teilnahme an Produktverbesserungen (Marktforschung/Kundeneinbezug durch DATEV oder Dritte) auf Ebene Kanzlei/Unternehmen sowie Person.

Ausblick: Wir planen für zukünftige Versionen noch weitere Einwilligungen in DATEV Einverständniserklärungen zu integrieren (z. B. Einwilligungen zu AGBs).