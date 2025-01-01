Anwendungen
Für DATEV Mandantendialog Jahresabschluss gibt es zwei Anwendungen. Eine für den Einsatz in der Kanzlei und eine für den Einsatz beim Mandanten. Bitte wählen Sie die entsprechende Anwendung aus:
Anwendung für Kanzleien
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Anwendung für Mandanten
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Funktionsumfang
- Schneller und sicherer Nachrichten- und Dokumentenaustausch bei der digitalen Zusammenarbeit mit der Mandantschaft rund um den Jahresabschluss
- Durchgängiger und gesicherter digitaler Prozess
- Vorformulierte Online-Fragen in den Arbeitspapieren nach berufsrechtlichen Vorgaben, die inhaltlich geändert oder ergänzt werden können
- Chat-Verlauf oder Kommunikation wird als Dokumentation ins Arbeitspapier übernommen
- Hinzufügen von Beteiligten in die Kommunikation
- Benachrichtigung per E-Mail
- Suche und Export von Unterhaltungen
- Einheitlicher Informationsstand bei allen Prozessbeteiligten
- Schnittstelle zur Dokumentenablage, zu DATEV DMS classic oder DATEV DMS