Für DATEV Mandantendialog Jahresabschluss gibt es zwei Anwendungen. Eine für den Einsatz in der Kanzlei und eine für den Einsatz beim Mandanten. Bitte wählen Sie die entsprechende Anwendung aus:

Anwendung für Kanzleien

Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.

Anwendung für Mandanten

Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.

Übrigens: Die Anwendung ist auch über MyDATEV aufrufbar.

Funktionsumfang

  • Schneller und sicherer Nachrichten- und Dokumentenaustausch bei der digitalen Zusammenarbeit mit der Mandantschaft rund um den Jahresabschluss
  • Durchgängiger und gesicherter digitaler Prozess
  • Vorformulierte Online-Fragen in den Arbeitspapieren nach berufsrechtlichen Vorgaben, die inhaltlich geändert oder ergänzt werden können
  • Chat-Verlauf oder Kommunikation wird als Dokumentation ins Arbeitspapier übernommen
  • Hinzufügen von Beteiligten in die Kommunikation
  • Benachrichtigung per E-Mail
  • Suche und Export von Unterhaltungen
  • Einheitlicher Informationsstand bei allen Prozessbeteiligten
  • Schnittstelle zur Dokumentenablage, zu DATEV DMS classic oder DATEV DMS

 