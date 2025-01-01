Mit der Cloud-Anwendung DATEV Personal-Benchmark online können Sie Gehaltsbenchmarks generieren. Sie können für Ihre (potenziellen) Arbeitnehmenden die Parameter Beruf, den Ort auf Postleitzahlenebene, die Unternehmensbranche, die Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen, die Berufserfahrung, den Ausbildungsabschluss und die Betriebszugehörigkeit manuell eingeben oder durch die Auswahl eines abgerechneten Mitarbeiters automatisch befüllen lassen. Die Anwendung errechnet mit Hilfe Ihrer Angaben, echten DATEV Gehaltsabrechnungen und künstlicher Intelligenz einen prognostizierten Marktwert für Ihren (potenziellen) Mitarbeitenden in Form eines Jahresgesamtbruttos. Neben der Berechnung eines marktüblichen Gehalts, stehen Ihnen graphisch hochwertig aufbereitete Analysen zur regionalen Gehaltsverteilung ähnlicher Arbeitnehmender sowie zur Vergabe von Gehaltsbestandteilen wie beispielsweise Weihnachtsgeld oder betriebliche Altersvorsorge zur Verfügung.

Hohe Datenqualität

Für die Gehaltsanalysen stehen anonymisierte Echtdaten aus der DATEV-Cloud zur Verfügung. Das ermöglicht Ihnen eine individuelle Datenanalyse zu Löhnen und Gehältern Ihrer (potenziellen) Arbeitnehmenden.

Für die Gehaltsanalysen stehen anonymisierte Echtdaten aus der DATEV-Cloud zur Verfügung. Das ermöglicht Ihnen eine individuelle Datenanalyse zu Löhnen und Gehältern Ihrer (potenziellen) Arbeitnehmenden. Alles im Blick

Die Auswertungen stehen Ihnen direkt zur Verfügung und können Sie bei Gehaltsverhandlungen mit (potenziellen) Arbeitnehmenden optimal unterstützen.

Die Auswertungen stehen Ihnen direkt zur Verfügung und können Sie bei Gehaltsverhandlungen mit (potenziellen) Arbeitnehmenden optimal unterstützen. Sicherheit

Alle gesetzlichen Vorgaben der GoBD und DSGVO für sensible Personaldaten werden eingehalten.