Ausgangsrechnungen von DATEV SmartTransfer an DATEV Unternehmen online übergeben

Wie Sie Ausgangsrechnungen von DATEV SmartTransfer an DATEV Unternehmen online übergeben, sehen Sie in diesem Video.

Eingangsrechnungen von DATEV SmartTransfer an DATEV Unternehmen online übergeben

Wie Sie Eingangsrechnungen von DATEV SmartTransfer an DATEV Unternehmen online übergeben, sehen Sie in diesem Video.

Benutzer anlegen und Rechte vergeben in DATEV SmartTransfer

Wie Sie in DATEV SmartTransfer Benutzer anlegen, verwalten und Rechte vergeben, sehen Sie in diesem Video.

Oberfläche und Grundfunktionen DATEV SmartTransfer

In diesem Video lernen Sie die Oberfläche von DATEV SmartTransfer kennen und erhalten einen Überblick über die Grundfunktionen.

DATEV SmartTransfer und die XRechnung

Was die XRechnung ist und wie sie in DATEV SmartTransfer umgesetzt wird, sehen Sie in diesem Video.