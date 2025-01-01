Ausgangsrechnungen von DATEV SmartTransfer an DATEV Unternehmen online übergeben
Wie Sie Ausgangsrechnungen von DATEV SmartTransfer an DATEV Unternehmen online übergeben, sehen Sie in diesem Video.
Eingangsrechnungen von DATEV SmartTransfer an DATEV Unternehmen online übergeben
Wie Sie Eingangsrechnungen von DATEV SmartTransfer an DATEV Unternehmen online übergeben, sehen Sie in diesem Video.
Benutzer anlegen und Rechte vergeben in DATEV SmartTransfer
Wie Sie in DATEV SmartTransfer Benutzer anlegen, verwalten und Rechte vergeben, sehen Sie in diesem Video.
Oberfläche und Grundfunktionen DATEV SmartTransfer
In diesem Video lernen Sie die Oberfläche von DATEV SmartTransfer kennen und erhalten einen Überblick über die Grundfunktionen.
DATEV SmartTransfer und die XRechnung
Was die XRechnung ist und wie sie in DATEV SmartTransfer umgesetzt wird, sehen Sie in diesem Video.