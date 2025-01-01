DATEV SmartTransfer
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
jetzt starten
Hilfe und Unterstützung
Schnelle Antworten auf Fragen zu DATEV SmartTransfer - kostenlos und unabhängig von den Servicezeiten.
DATEV SmartTransfer: Passwort vergessen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1001164
Erstanmeldung durchführen und Registrierungslink neu anfordern
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1000488
DATEV Hilfe-Center
Fernbetreuung online starten
Hilfe-Videos DATEV SmartTransfer