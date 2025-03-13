Aktualisierungen im Überblick
- Belege aus dem aktuellen Kalenderjahr 2025: Belege in den Formaten PDF, XRechnung und ZUGFeRD
- Einrichten und Arbeiten mit dem DATEV-Rechnungswesen-Programm und DATEV Unternehmen online: Das Musterpaket unterstützt Sie beim Erstellen eines Musterbestands in DATEV Unternehmen online für das Rechnungswesen.
- Einrichten und Arbeiten mit DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort: Mit dem Musterpaket können Sie Belege prüfen, zuweisen und freigeben.
- Einrichten und Arbeiten mit DATEV Liquiditätsmonitor online: Mit dem Musterpaket können Sie sich einen Überblick über die Funktionen der Anwendung verschaffen.
- Einrichten und Arbeiten mit DATEV Auftragswesen next: Mit dem Musterbestand können Sie das Erstellen von Verkaufsbelegen kennenlernen.