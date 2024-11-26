Die E-Rechnungspflicht kommt

  • Ab dem 01.01.2025 sind alle Unternehmen – auch Ihre Kanzlei – verpflichtet E-Rechnungen zu empfangen.
  • Wichtig: Eine PDF-Rechnung erfüllt die gesetzlichen Vorgaben nicht!
  • Unser Tipp: Führen Sie die E-Rechnung schon jetzt in Ihrer Kanzlei ein.