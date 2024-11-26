Die E-Rechnungspflicht kommt
- Ab dem 01.01.2025 sind alle Unternehmen – auch Ihre Kanzlei – verpflichtet E-Rechnungen zu empfangen.
- Wichtig: Eine PDF-Rechnung erfüllt die gesetzlichen Vorgaben nicht!
- Unser Tipp: Führen Sie die E-Rechnung schon jetzt in Ihrer Kanzlei ein.
Weitere Informationen
Alles Wichtige sowie Links auf Unterstützungsmedien für Sie und Ihre Mandanten finden Sie im DATEV Hilfe-Center in folgenden Dokumenten:
E-Rechnung - gesetzliche Hintergründe
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1029706
E-Rechnungen in den DATEV-Programmen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1018793