Self-Service-Portal zum Sperren des DATEV SmartLogin mittels PUK

Sperrfunktion: Das Self-Service-Portal ermöglicht es Usern, den eigenen SmartLogin jederzeit selbstständig zu sperren - und zwar ohne auf die Hilfe eines Administrators angewiesen zu sein. Wenn Sie vermuten, dass Ihr SmartLogin kompromittiert wurde, sperren hier Ihren SmartLogin mithilfe der PUK aus dem Registrierungsbrief.

Zielgruppe: Jede/r Anwender/in von DATEV SmartLogin

Zur Anleitung (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1003877)