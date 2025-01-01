Self-Service-Portal zum Sperren des DATEV SmartLogin mittels PUK
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Funktionsumfang
Sperrfunktion: Das Self-Service-Portal ermöglicht es Usern, den eigenen SmartLogin jederzeit selbstständig zu sperren - und zwar ohne auf die Hilfe eines Administrators angewiesen zu sein. Wenn Sie vermuten, dass Ihr SmartLogin kompromittiert wurde, sperren hier Ihren SmartLogin mithilfe der PUK aus dem Registrierungsbrief.
Zielgruppe: Jede/r Anwender/in von DATEV SmartLogin
Zur Anleitung (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1003877)