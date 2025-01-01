Serviceportal je nach Bedarf wählen
SmartLogin-Administration
Zielgruppe: Administratoren in Steuerberater-Kanzleien
umfassende Verwaltungsfunktionen für alle DATEV SmartLogins einer Organisation:
- alle SmartLogins einer Kanzlei und ihrer Mandanten anzeigen
- Registrierungscodes einsehen
- Registrierungsbriefe erneut versenden
- einzelne SmartLogins sperren und entsperren
- E-Mail-Adressen von SmartLogins ändern
- SmartLogins kündigen
go.datev.de/smartlogin-administration
Infos: DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0904176
Self-Service-Portal
Zielgruppe: Jede/r Anwender/in von DATEV SmartLogin
Sperrfunktion: Das Self-Service-Portal ermöglicht es Usern, den eigenen SmartLogin jederzeit selbstständig zu sperren - und zwar, ohne auf die Hilfe eines Administrators angewiesen zu sein. Anwender, die vermuten, dass ihr SmartLogin kompromittiert wurde, sperren hier ihren SmartLogin mithilfe der PUK aus dem Registrierungsbrief.
go.datev.de/smartlogin-selfservice
Anleitung: DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1003877
Wie gehe ich bei einem Gerätewechsel vor oder wenn ich die DATEV SmartLogin App erneut installieren möchte?
Zur Anleitung: DATEV SmartLogin App gelöscht oder neues Smartphone / Gerätewechsel (Dok.-Nr. 1003803)
Wie ändere ich meine hinterlegte E-Mail-Adresse?
Die Änderung der E-Mail-Adresse führen Sie selbst durch. Zur Anleitung: E-Mail-Adresse für SmartLogin in der SmartLogin-Administration ändern (Dok.-Nr. 1039435)
Die DATEV SmartLogin App für Android-Smartphones erfordert diverse Zugriffsrechte. Muss ich dem zustimmen?
Ja. Welchem Zweck die unterschiedlichen Zugriffe dienen, lesen Sie im DATEV Hilfe-Center: DATEV SmartLogin: benötigte Berechtigungen der Android-App (Dok.-Nr. 1004029)
Kann ich denselben DATEV SmartLogin auf mehreren Smartphones installieren/nutzen?
Nein. Die SmartLogin App kann nur einmal pro Gerät installiert werden. Sie müssen in diesem Fall einen weiteren DATEV SmartLogin bestellen.
Wenn ich einen DATEV SmartLogin habe, brauche ich dann überhaupt noch die DATEV SmartCard?
DATEV SmartLogin deckt nicht alle Anwendungsfälle ab: Liste der momentan verfügbaren Anwendungen
Ich habe mein Smartphone verloren. Wie kann ich den DATEV SmartLogin gegen Missbrauch sperren?
Ihr SmartLogin ist durch Ihr Passwort geschützt. Um ganz sicher zu gehen, können Sie im Self-Service-Portal den SmartLogin mit Hilfe der PUK aus dem Regierungsbrief sperren.
Was ist die "Login-Kaskade" und wie kann ich das Anmeldeverfahren festlegen?
Hier können Sie einstellen, mit welchem Verfahren Sie sich anmelden möchten, um auf geschützte Inhalte zuzugreifen: Anmeldeverfahren festlegen
Zur Anleitung: Anmeldeverfahren festlegen oder ändern für DATEV-Cloud-Anwendungen (Dok.-Nr. 1000228)
Wie kann ich meinen DATEV SmartLogin kündigen?
Das können Sie selbstständig in der SmartLogin-Administration tun: DATEV SmartLogin löschen (Dok.-Nr. 1039333)