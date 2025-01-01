Zielgruppe: Jede/r Anwender/in von DATEV SmartLogin

Sperrfunktion: Das Self-Service-Portal ermöglicht es Usern, den eigenen SmartLogin jederzeit selbstständig zu sperren - und zwar, ohne auf die Hilfe eines Administrators angewiesen zu sein. Anwender, die vermuten, dass ihr SmartLogin kompromittiert wurde, sperren hier ihren SmartLogin mithilfe der PUK aus dem Registrierungsbrief.

go.datev.de/smartlogin-selfservice

Anleitung: DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1003877