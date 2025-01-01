Meine SmartCard wird nicht erkannt.
Abhilfe finden Sie im Doment DATEV SmartCard / mIDentity-Stick ist nicht nutzbar (Dok.-Nr. 1043864).
Geschützte Seiten in www.datev.de lassen sich nicht öffnen.
Abhilfe finden Sie im Doment DATEV SmartCard / mIDentity-Stick ist nicht nutzbar (Dok.-Nr. 1043864).
Ich möchte das Sicherheitspaket installieren.
- Wenn Sie ausschließlich DATEV-Cloud-Anwendungen (z. B. DATEV Unternehmen online) oder E-Mail-Verschlüsselung/-Signatur nutzen, installieren Sie das DATEV Sicherheitspaket compact.
- Wenn Sie weitere DATEV-Programme z. B. zur Personalwirtschaft oder zum Rechnungswesen nutzen, installieren Sie das Sicherheitspaket.
Ich möchte mit der SmartCard Daten bei der Finanzverwaltung abrufen.
Beauftragen Sie uns mit der Identifizierung Ihrer DATEV SmartCard / Ihres Kammermitgliedsausweises (Dok.-Nr. 0908573).
Was muss ich bei einem Kartentausch beachten?
Beachten Sie die Durchzuführenden Maßnahmen nach einem Austausch der DATEV SmartCard (Dok.-Nr. 1005781).
Ich möchte mit signierten oder verschlüsselten E-Mails arbeiten.
Wie Sie dafür in Microsoft Outlook vorgehen: E-Mails mit DATEV SmartCard signieren, verschlüsseln und entschlüsseln (Dok.-Nr. 1034833)
Ich weiß die PIN nicht und benötige die PUK.
Abhilfe finden Sie im Dokument PIN für DATEV SmartCard / DATEV mIDentity verloren oder vergessen (Dok.-Nr. 1070264).
Ich möchte meinen Kammermitgliedsausweis in DATEV-Programmen nutzen.
Als DATEV-Mitglied können Sie Ihren Mitgliedsausweis der Steuerberaterkammer als DATEV SmartCard freischalten lassen (Dok.-Nr. 1034982).
Beim Aufruf einer DATEV-Cloud-Anwendung wird ein QR-Code angezeigt, obwohl ich eine SmartCard nutzen möchte.
Legen Sie Ihr gewünschtes Anmeldeverfahren fest. Anleitung: Anmeldeverfahren festlegen oder ändern für DATEV-Cloud-Anwendungen (Dok.-Nr. 1000228)
Welche Kartenleser werden von DATEV unterstützt?
Die Liste finden Sie im Dokument Kartenleser für die DATEV SmartCard (Dok.-Nr. 1033754).
Ich möchte meine SmartCard in einer WTS-Umgebung einsetzen.
Die Voraussetzungen finden Sie hier: DATEV SmartCard in einer Terminalserver-Umgebung nutzen (Dok.-Nr. 1018142)
Ich möchte meine SmartCard sperren (z.B. bei Verlust).
Zur Anleitung: DATEV SmartCard / DATEV mIDentity bei Verlust sperren (Dok.-Nr. 1009977)
Ich möchte meine SmartCard kündigen.
Informationen zur Kündigung finden Sie im Dokument DATEV SmartCard in DATEV Service-Anwendungen kündigen (Dok.-Nr. 1003127).
Wo finde ich den Treiber für die Kartenleser?
Treiber für Kartenleser und DATEV mIDentity finden Sie unter go.datev.de/sc-treiber.
Wie kann ich ein anderes Anmeldeverfahren wählen?
Hier können Sie einstellen, mit welchem Verfahren Sie sich anmelden möchten, um auf geschützte Inhalte zuzugreifen: Anmeldeverfahren festlegen
Zur Anleitung: Anmeldeverfahren festlegen oder ändern für DATEV-Cloud-Anwendungen (Dok.-Nr. 1000228)